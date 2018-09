Ruhani: Iran wird trotz Sanktionen nicht vor den USA einknicken

Angesichts der akuten Wirtschaftskrise im Iran hat Staatspräsident Hassan Ruhani seine Bevölkerung zu Geschlossenheit aufgefordert und ein Einknicken vor den USA zum No-Go erklärt. Die Vereinigten Staaten wollten den Iran zu dem Eingeständnis zwingen, "dass wir in den letzten 40 Jahren einen Fehler gemacht haben und daher kapitulieren sollten", sagte Ruhani am Dienstag mit Blick auf die islamische Revolution von 1979. Damals wurde die 2500 Jahre alte Monarchie abgeschafft und eine neue Staatsform geschaffen worden, seither entscheidet der schiitische Klerus in zentralen Fragen.