Rumänien drängt in den Schengenraum und in den Euro

Rumänien drängt in den europäischen Schengenraum ohne Grenzkontrollen und erhält dafür Unterstützung der EU-Kommission. Der Beitritt zum Schengenraum sei für Rumänien ein wichtiges Ziel, sagte Präsident Klaus Iohannis am Dienstag in einer Rede im Europaparlament in Strassburg. Gleiches gelte für den Beitritt zum Euro, sobald das Land die Kriterien erfülle.