Rumänien führt eine Übergewinnsteuer für die Erdöl-, Erdgas- und Kohlebranche ein. Dazu hat die Regierung in Bukarest am Mittwochabend eine Eilverordnung erlassen, mit der das EU-Land eine Verordnung der EU zur Eindämmung der hohen Energiepreise umsetzen will, wie die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax berichtete. In Rumänien treten Eilverordnungen sofort in Kraft, können aber nachträglich vom Parlament gekippt werden.

28.12.2022 21:05