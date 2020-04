Rund 121'370 Corona-Nachweise in Deutschland - rund 2680 Tote

In Deutschland sind bis Sonntagmorgen mindestens 121'368 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Am Samstagabend (Stand 20.15) waren es noch 121'324 Fälle. Um 10.30 am Samstag (11. April) hatten keine aktualisierten Daten der Bundesländer vorgelegen. Mindestens 2679 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben.