Russische Medienaufseher drohen Youtube nach Protesten in Moskau

Nach den Protesten und Massenfestnahmen in Moskau haben die russischen Medienaufseher die Alphabet -Tochter Google aufgefordert, Werbung für nicht genehmigte Proteste auf seiner Plattform Youtube zu verbieten. In einem Schreiben wird das Unternehmen aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, mit denen verhindert werden solle, dass für nicht zugelassene Proteste geworben werde, teilte die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor am Sonntag mit.