Zudem sind 15 Liegenschaften in sechs Kantonen gesperrt. Bis zum 3. Juni 2022 wurden dem Seco bestehende Einlagen von russischen Staatsangehörigen und natürlichen und juristischen Personen in Russland in der Höhe von 46,1 Milliarden Franken gemeldet, teilte das Seco am Donnerstag mit.