Russische Wirtschaft in wenigen Wochen auf Vorkrisenniveau

Die russische Wirtschaft wird der Regierung zufolge in wenigen Wochen ihr Vor-Corona-Niveau erreichen. "Die Erholung übertrifft die Erwartungen in Bezug auf ihre Geschwindigkeit und den Zeitpunkt", sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Polina Kryutschkowa am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.