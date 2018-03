"Es ist keine Wahl, es ist ein Trick." Neben der Aufschrift zeigt das Plakat das Konterfei des russischen Präsidenten Wladimir Putin – verzerrt zur Karikatur. Zwei junge Anhänger seines wohl ärgsten Rivalen Alexej Nawalny kämpfen sich durch den Schnee in einem Moskauer Wohnbezirk, hängen Plakate auf und verteilen Flugblätter für die Präsidentenwahl am Sonntag.

Dabei darf Nawalny noch nicht einmal antreten. Er will dem Ansehen des wohl auch künftigen Präsidenten Putin aber zumindest einen Kratzer verpassen und fordert einen Boykott der Abstimmung. Nawalny ist besonders populär bei jüngeren Russen, und Experten gehen davon aus: Seine Zeit wird kommen.

"Wir wollen Putin von seinem Podest herunterzerren", sagt der Wirtschaftsberater und Nawalny-Verbündete Wladimir Milow. "Putin wird gewinnen. Aber wir wollen, dass es ein Pyrrhussieg ist. Wir wollen zeigen, dass er nicht so viel Unterstützung hat, wie er vorgibt." Aus Kreisen der Präsidialverwaltung verlautete, es sei das Ziel 70/70 ausgegeben worden: 70 Prozent der Stimmen für Putin bei einer Beteiligung von 70 Prozent. Nawalnys Ziel ist es, die Beteiligung um mindestens zehn Prozentpunkte zu drücken.

Putins Rivale will außerdem Zigtausende Beobachter in die Wahllokale schicken, um Fälschungsversuche aufzudecken. Nawalnys Kampagnen-Leiter Leonid Wolkow geht davon aus, dass lediglich 45 bis 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Auch bei den vergangenen Wahlen sei die Beteiligung durch Tricksereien künstlich aufgebläht worden.

"Absoluter Führer des politischen Olymps"

An Putins Wiederwahl zweifelt niemand. Seit Jahren hat der 65-Jährige Zustimmungsraten um die 80 Prozent, unter anderem wegen der von vielen Russen begrüßten Annexion der Halbinsel Krim und der Intervention in Syrien. Nach einem erneut Sieg könnte Putin die Geschicke des Landes bis 2024 lenken.

"Er ist der absolute Führer des politischen Olymps", beschrieb Putins Sprecher kürzlich den Präsidenten. Die sieben zugelassenen Herausforderer, darunter die glamouröse TV-Moderatorin Xenia Sobtschak, können Putin nicht gefährlich werden und dienen Beobachtern zufolge nur dazu, dem tristen Wahlkampf wenigstens pro-forma etwas mehr Farbe zu verleihen.

Auch Nawalny wäre chancenlos. Umfragen zufolge würde er noch nicht einmal zwei Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Viele Russen, die ihre Informationen hauptsächlich aus dem staatlichen Fernsehen beziehen, in dem Nawalny praktisch nicht auftaucht, kennen den Putin-Widersacher noch nicht einmal. Dennoch mobilisierte Nawalny Tausende zu Protesten und brachte damit den Kreml gegen sich auf.

Der 41-Jährige, der inzwischen auf rund 200'000 ehrenamtliche Helfer zählen kann, wurde von der Wahl ausgeschlossen und immer wieder wegen nicht zugelassener Demonstrationen festgenommen. Er ist vorbestraft, nachdem ihm ein Prozess wegen Unterschlagung gemacht wurde. Nawalny sieht das Verfahren als politisch motiviert. Auch die EU äußerte Besorgnis.

Nationalistische und ausländerfeindliche Töne

Die meisten Anhänger Nawalnys, der in der Vergangenheit immer wieder nationalistische und ausländerfeindliche Töne anschlug, sind zwischen 25 und 35 Jahre alt und leben in größeren Städten. Sie kennen ihn aus den sozialen Medien und von seinen YouTube-Videos. Es seien oft Menschen, die sich zum ersten Mal mit Politik beschäftigten, erklärt auch der Russland-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Sie seien oft keine Liberalen und sähen sich als Patrioten.

"Sie wollen so leben wie im Westen, aber trotzdem anders sein." Nawalny spreche junge Menschen mit Themen wie Korruption, soziale Gerechtigkeit und Freiheit an und lege gleichzeitig gnadenlos die Schwächen des Systems Putin offen: "Korruption, Selbstbereicherung, Arroganz und Realitätsverlust."

Während Putin über die Vergangenheit spreche, rede Nawalny über die Zukunft, sagt Meister. "Dies ist ein wunderbares Land, ihr könnt es gestalten, wenn diese korrupten Eliten nicht mehr an der Macht wären - das ist seine Botschaft." Die Zukunft bedeutet für den Putin-Gegenspieler die Parlamentswahl 2021 und die Präsidentenwahl 2024. Davor könnten in diesem Jahr noch die Bürgermeisterwahl in Moskau, bei der Nawalny 2013 rund ein Drittel der Stimmen auf sich vereinte, und die Wahl des Parlaments der russischen Hauptstadt im kommenden Jahr stehen.

"Wir werden vielleicht nicht sofort Erfolg haben", sagt die 19-jährige Madina Awsetowa, eine der beiden Aktivisten, die in Moskau Flyer verteilen. "Wir wollen alle, dass sich die Dinge schnell verändern", ergänzt ihr 24-jähriger Begleiter Swjatoslaw Kotow: "Wir wissen aber, so etwas passiert nur im Märchen."

(Reuters)