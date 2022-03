Russland: Einnahme grosser ukrainischer Städte 'nicht ausgeschlossen'

Russland schliesst die Einnahme grosser Städte in der Ukraine nicht aus. "Zu Beginn der Operation hat der russische Präsident (Wladimir Putin) das Verteidigungsministerium angewiesen, von einem sofortigen Angriff auf die grossen Bevölkerungszentren, einschliesslich Kiews, abzusehen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.