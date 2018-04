Russland kündigt harte Reaktion auf neue US-Sanktionen an

Die USA hatten die neuen Sanktionen mit einer angeblichen russischen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf und andere "bösartige Aktivitäten" in der Welt begründet. Sie richten sich gegen Präsident Wladimir Putin nahestehende Oligarchen und ihre Firmen, deren Vermögen in den USA eingefroren werden.

Die US-Regierung hatte bereits Mitte März Strafmassnahmen verhängt. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda eingemischt hat. Dies habe zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten des späteren Siegers Donald Trump zu beeinflussen. Russland bestreitet eine Einmischung.

(AWP)