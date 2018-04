Russland: London soll Giftgasangriff in Syrien inszeniert haben

Nach russischer Darstellung soll London den mutmasslichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma inszeniert haben. "Wir haben Beweise, dass Grossbritannien an der Organisation dieser Provokation in Ost-Ghuta direkt beteiligt ist", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag in Moskau. Es gebe Material, das dies bestätigen würde, sagte er der Agentur Tass zufolge. Details nannte er nicht.