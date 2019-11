Russland nimmt Gasleitung von Sibirien nach China in Betrieb

Russland will Anfang Dezember seine bisher teuerste Gasleitung in Betrieb nahmen - zur Versorgung Chinas. Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sollen das Megaprojekt Sila Sibiri (Kraft Sibiriens) am 2. Dezember (Montag) per Videobrücke in Betrieb nehmen, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Montag mitteilte.