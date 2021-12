Russland schickt nach Manöver 10 000 Soldaten zurück in Kasernen

Inmitten neuer Spannungen im Ukraine-Konflikt hat Russland Militärmanöver beendet. Mehr als 10 000 Soldaten kehren nun zu ihren Stützpunkten zurück, wie das Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau mitteilte. Gefechtsübungen gab es demnach etwa in Gebieten an der Grenzen zur Ukraine und auf der von Russland 2014 einverleibten ukrainischen Halbinsel Krim. Geübt worden sei jedoch auch weit entfernt davon, etwa im Nordkaukasus und in Armenien.