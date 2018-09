Russland setzt grosses Militärmanöver Wostok 2018 fort

Mit Bombenabwürfen und simulierten Luftkämpfen haben die russischen Streitkräfte am Samstag ihr Grossmanöver Wostok (Osten) fortgesetzt. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, warfen Langstreckenbomber des Typs Tupolew TU22M2 Bomben von 500 Kilo Gewicht über einem Übungsziel in Ostsibirien ab.