Russland und Ukraine arbeiten immer noch an Gastransitvertrag

Russland und die Ukraine arbeiten nach ihrer Grundsatzeinigung auf den künftigen Gastransit zur Versorgung Europas noch immer an dem konkreten Vertragswerk. Die abschliessenden Gespräche zwischen dem russischen Staatskonzern Gazprom und dem ukrainischen Energieversorger Naftogaz gingen auch am Freitag in Wien weiter. Das teilte Gazprom mit. Die Gespräche hatten am Donnerstag begonnen. Es war unklar, wann genau der Vertrag unterzeichnet werden soll. Die Zeit drängt, weil der aktuelle Zehn-Jahres-Vertrag am Dienstag (31.12.2019) ausläuft.