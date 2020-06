Russland und USA führen Abrüstungsgespräche am 22. Juni in Wien

(Ausführliche Fassung) - Russland und die USA wollen am 22. Juni in Wien bei Gesprächen auf Ebene der Aussenministerien über eine mögliche neue atomare Abrüstungsvereinbarung sprechen. Der russische Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow bestätigte am Dienstag der Agentur Interfax zufolge den Termin. Themen seien die Rüstungskontrolle und die "strategische Stabilität", sagte er. Es sei aber unklar, ob - wie von den USA gewünscht - China an dem Treffen teilnehme. Washington hatte am Montagabend mitgeteilt, dass es sich mit Moskau auf die neuen Gespräche zur atomaren Abrüstung geeinigt habe.