Russland und Weissrussland uneins im Gasstreit

Im Konflikt um den Gaspreis wollen sich die Präsidenten von Russland und Weissrussland noch vor dem Jahreswechsel erneut treffen. Kremlchef Wladimir Putin und sein Kollege Alexander Lukaschenko sassen bereits am Dienstag vier Stunden zusammen. Dabei vereinbarten beide weitere Gespräche noch in diesem Jahr, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow laut russischen Medien am Mittwoch sagte. Es gebe noch Meinungsverschiedenheiten. In Berichten weissrussischer Medien hiess es, es habe eine Annäherung "in allen Fragen" gegeben.