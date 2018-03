Russland weist zahlreiche Diplomaten aus EU-Ländern aus

Russland hat im Streit mit dem Westen um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal zahlreiche Diplomaten aus EU-Ländern ausgewiesen. Die Sanktionen seien die Antwort auf die Ausweisungen russischer Diplomaten, die "unfreundschaftliche Handlungen gegenüber Russland" seien, teilte das Aussenministerium am Freitag in Moskau mit. Es bestellte am Freitag die Botschafter von 23 Ländern ein.