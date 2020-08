Russlands Corona-Wirkstoff: Bundesstaat in Brasilien schliesst Vertrag

In einem nächsten Schritt soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, damit Russland die Ergebnisse der Phase I und II der Studie teilt. Dem Präsidenten des federführenden Technologie-Institus Tecpar in Curitiba, Jorge Callado, zufolge ist eine entscheidende Phase-III-Studie in Brasilien beziehungsweise dem Paraná möglich. Dabei wird die Wirksamkeit eines Impfstoffs an einer grossen Gruppe von Menschen ermittelt.

Damit der russische Corona-Impfstoff "Sputnik V" angewendet werden kann, muss die Impfung - wie vorherige Tests in der Bevölkerung - den Vorschriften der brasilianischen Überwachungsbehörde für Gesundheit Anvisa folgen. Nachdem "Sputnik V" vor dem Vorliegen der Ergebnisse grosser klinischer Studien zugelassen worden war, hatte es viel Kritik gehagelt./mfa/DP/he

(AWP)