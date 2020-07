Rutte hält Einigungschance bei EU-Gipfel für klein

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bezweifelt, dass beim EU-Gipfel am Wochenende eine Einigung über den geplanten EU-Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise erreicht wird. "Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das am Freitag oder Samstag gelingt, für klein", sagte Rutte bei einer Parlamentsdebatte am Dienstag in Den Haag. Besonders schwierig sei eine Einigung auf die Bedingungen, unter denen Zuschüsse gewährt werden sollen, und über die Kontrollierbarkeit dafür notwendiger Reformen.