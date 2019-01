RWE kritisiert Kohlekompromiss in Deutschland

Zudem würden sie "gravierende Folgen für das Braunkohlegeschäft von RWE haben", teilte der Konzern am Samstag mit.

Das von der Kommission empfohlene Ausstiegsdatum für die Kohleverstromung 2038 hält das Unternehmen "für deutlich zu früh". "Deshalb ist es vernünftig, dieses Datum im Jahr 2032 noch einmal einer umfassenden Prüfung zu unterziehen", hiess es von dem Konzern. "Dabei sollte dann auch eine energiewirtschaftlich notwendige Verlängerung erwogen werden."

Auch "den Wunsch der Kommission, den Hambacher Forst zu erhalten, sieht RWE kritisch". Dies hätte "massive Auswirkungen auf die Tagebauplanung, ihre technische Umsetzung und die Kosten". Das Unternehmen setzt diesbezüglich auf weitere Gespräche mit der Politik.

Die von der deutschen Regierung eingesetzte Kohlekommission hatte am Samstag einen Kompromiss erzielt, der den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 vorsieht. Der Strukturwandel in den betroffenen Regionen soll mit Finanzhilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro flankiert werden. Die Empfehlungen müssen nun in der Regierung weiter beraten werden.

(AWP)