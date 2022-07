Ryanair-Chef fordert Lockerung der Brexit-Einwanderungsregeln

Der Chef der Billig-Airline Ryanair Michael O'Leary hat angesichts des akuten Personalmangels in der Luftfahrtbranche eine Lockerung der Brexit-Einwanderungsregeln gefordert. "Wir haben die bizarre Situation, dass ich in Grossbritannien Visa bekommen kann, um etwa Marokkaner einzustellen", sagte O'Leary am Freitag im BBC-Interview. "Aber ich bekomme keine Visa für junge Portugiesen, Italiener oder Slowaken. Wir brauchen einen pragmatischeren Umgang damit, wie der Brexit umgesetzt wird."