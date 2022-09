In den betroffenen Ländern wird an Lösungen gearbeitet. Sowohl in Schweden als auch in Dänemark wurden Krisenstäbe einberufen. Als man von den Lecks erfahren habe, sei das Krisenmanagement zusammengerufen worden, an dem mehrere Ministerien und Behörden beteiligt seien, sagte die schwedische Aussenministerin Ann Linde der Zeitung "Aftonbladet". Der dänische Aussenminister Jeppe Kofod habe sie kontaktiert, virtuelle Treffen seien am Abend geplant.