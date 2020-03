Sanders will nach neuen Schlappen bei US-Vorwahlen beraten

Das schrieb der Wahlkampfmanager des linken Senators, Faiz Shakir, am Mittwoch in einer E-Mail an Anhänger. Es gebe nichts schönzureden. Die vergangene Wahlnacht sei nicht gelaufen wie gewünscht. Sanders' Kampagne gewinne zwar den Kampf der Ideen, verliere aber den Kampf der Wählbarkeit gegen den parteiinternen Konkurrenten, Ex-Vizepräsident Joe Biden.

Shakir erklärte weiter, Sanders werde am Mittwoch wohl zunächst bei der erwarteten Abstimmung im US-Senat zum Corona-Hilfspaket anwesend sein. Dann werde er gemeinsam mit seiner Frau Jane in seinen Heimat-Bundesstaat Vermont reisen, um sich dort mit Unterstützern über das weitere Vorgehen zu beraten.

Bei den Vorwahlen in den Bundesstaaten Florida, Illinois und Arizona hatte Biden am Dienstag Prognosen zufolge überall Siege eingefahren und seinen Vorsprung vor Sanders deutlich ausgebaut. Beide bewerben sich um die Kandidatur der Demokraten, um im November Amtsinhaber Donald Trump herauszufordern. Sanders selbst äusserte sich zum Wahlausgang zunächst nicht./jac/DP/fba

(AWP)