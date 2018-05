Airbus hat wie Boeing und weitere Hersteller gehofft, eine grosse Zahl von Flugzeugen an den Iran verkaufen zu können. Die Flotte der Iran Air besteht aus sehr alten Flugzeuge und das Land will sie erneuern. Der Ausstieg der USA aus dem Iran-Deal und neue Sanktionen gegen das Regime in Teheran stellen die Milliardengeschäfte in Frage.

Flugzeugbauern wie Airbus und Boeing soll die Lizenz zum Verkauf von Passagiermaschinen an Iran entzogen werden. Damit steht die Bestellung von 200 Fliegern von Iran Air mit einem Listenpreis von insgesamt 38,3 Milliarden Dollar auf der Kippe. Die Hälfte dieser Aufträge fällt auf Airbus, 80 auf Boeing und 20 auf den französisch-italienischen Hersteller von Turboprop-Maschinen ATR.

"Airbus wird seine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben", sagte der Berater von Irans Verkehrsminister Asghar Fachrieh-Kaschan am Freitag der halbamtlichen Nachrichtenagentur Fars. Das habe der Flugzeugbauer auf die Bitte des Irans um Klarheit zugesagt. Airbus wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Ausstieg der USA aus dem Abkommen verkündet. Damit verbunden ist die Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran. Auch europäischen Firmen könnten Strafen der USA drohen, wenn sie in dem Land aktiv bleiben. Europa will an der Vereinbarung jedoch festhalten.

"Bei den Verhandlungen mit Airbus und Boeing haben wir die Möglichkeit eines Rückzugs aus dem Abkommen nicht in Betracht gezogen und es wird auch nicht in den Verträgen erwähnt", sagte Fachrieh-Kaschan. Bislang hat der Iran elf Flugzeuge importiert, drei Airbus-Jets und acht ATR.

