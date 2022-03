In der Ukraine habe Richemont den Betrieb am 24. Februar eingestellt, wie das Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. In Russland habe Richemont die Geschäftstätigkeit am 3. März auf Eis gelegt.

Der Konzern werde die weitere Entwicklungen beobachten und seine Massnahmen entsprechend anpassen. Richemont unterstütze die humanitären Bemühungen mit Spenden.

(Reuters)