Sanktionen und die Zukunft der Armee geben zu reden

Seit den Anfang des Jahrtausends gefällten Grundsatzentscheiden habe sich die weltpolitische Lage grundsätzlich verändert, sagte Süssli am Samstag in der "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Er bezog sich dabei insbesondere auf die Kapazitäten der Schweizer Streitkräfte.

Mit der Armee 21 habe die Schweiz entschieden, nur noch die Kompetenz zur Landesverteidigung zu erhalten, so Süssli gegenüber SRF. Diese Kompetenz habe die Armee nach wie vor. Die ganze Schweiz über längere Zeit verteidigen könnte sie derzeit jedoch nicht.

Der Armeechef hob hervor, es sei stets vorgesehen gewesen, dass ein "Aufwuchs" innerhalb von zehn Jahren möglich bleiben müsse, sollte sich die weltpolitische Lage verändern. Dies sei nun geschehen.

Luftwaffe könnte vier Wochen durchhalten

Bereits zuvor hatte Süssli der "Schweiz am Wochenende" in einem Interview gesagt, bei erhöhter Bedrohung könnte die Schweiz die Luftverteidigung nur einen Monat lang aufrechterhalten. Das liege daran, dass stets vier Kampfflugzeuge in der Luft sein müssten. Mit den 36 F-35-Kampfjets sei das nicht länger als einen Monat lang möglich.

Das Bild einer Armee, die autonom das Land verteidige, entspreche längst nicht mehr der Realität, sagte Grossen gleichentags in seiner Rede zur Eröffnung der Delegiertenversammlung der Grünliberalen in Biel BE. "Wir müssen unseren Beitrag zur kollektiven militärischen Sicherheit in Europa leisten. Denn die Sicherheit Europas ist auch unsere Sicherheit."

GPK verlangt Antworten

Neben der Zukunft der Armee bleiben auch die Sanktionen gegen Russland Gegenstand von Debatten. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) schaut Bundesrat und Bundesverwaltung bei den Sanktionen der Schweiz gegen Russland genauer auf die Finger. Sie hat an ihrer letzten Sitzung beschlossen, in der Sache Abklärungen einzuleiten.

Kommissionspräsidentin Prisca Birrer-Heimo (SP/LU) bestätigte am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des "Sonntagsblick". Keine Angaben machte sie dazu, auf welche Punkte sich die GPK-N genau konzentrieren will.

Laut dem "Sonntagsblick" will die Kommission die rechtlichen Grundlagen für das Schweizer Sanktionsregime und mutmassliche Willkür gegenüber russischen Wirtschaftsakteuren prüfen. Zudem würden Vollzugslücken sowie das "Kompetenzen-Wirrwarr" zwischen Bund, Kantonen und Ämtern Fragen aufwerfen.

Die Kantone haben dem Bund bisher schweizweit zehn Liegenschaften gemeldet, die unter die Sanktionen von Vermögenswerten von russischen Oligarchen fallen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen der "NZZ am Sonntag". Die Häuser und Wohnungen dürfen nicht mehr veräussert oder vermietet werden.

Tausende an Friedenskundgebung

Der russische Angriff auf die Ukraine bewegt nach wie vor auch die breite Bevölkerung. Erneut demonstrierten am Samstag in Bern tausende Menschen für den Frieden. Zur Kundgebung aufgerufen hatten mehrere Parteien von links bis rechts - von den Jungen Grünen, SP und Grünliberalen bis zur FDP Schweiz.

Auch Gewerkschaften sowie zahlreiche Organisationen der Zivilgesellschaft gehörten zu den Veranstaltern der bewilligten Kundgebung. Die Organisatoren sprachen von 10'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Wenig Chancen auf Vermittlerrolle

Yves Rossier, der ehemalige Schweizer Botschafter in Moskau, schätzt die Chancen, dass die Schweiz als Vermittlerin einen Beitrag zur Beendigung der Gewalt in der Ukraine leisten kann, als gering ein. "Fakt ist, die Gespräche finden in der Türkei statt", sagte er im Interview mit der "Sonntagszeitung".

Anders als die Türkei habe die Schweiz die Sanktionen der EU gegen Russland übernommen. Von einem Fehler des Bundesrats wollte der Diplomat dennoch nicht reden.

Bei solchen Entscheiden gehe es nicht nur um eine allfällige Mediation, sondern es würden verschiedene Interessen abgewogen, gab er zu bedenken. Als Faktoren nannte er unter anderem die Beziehungen zu den Konfliktparteien, zur EU und zu den USA, die öffentliche Meinung in der Schweiz sowie die Wahrnehmung der Schweiz im Ausland.

Bis Sonntag wurden in den Asylzentren des Bundes 22'953 Geflüchtete aus der Ukraine registriert, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) via Twitter mitteilte. Seit der Bundesrat den Schutzstatus S aktiviert hat, wurde dieser insgesamt 16'800 Menschen gewährt.

(AWP)