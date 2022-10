"Die Regierung ist angewiesen zu gewährleisten, dass Objekte zur Nutzung von Atomenergie des Kernkraftwerks Saporischschja und anderes für dessen Funktion notwendiges Eigentum in den staatlichen Besitz übernommen werden", heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Dekret. Das AKW Saporischschja ist das grösste Kernkraftwerk in Europa.