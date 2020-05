Saudi-Arabien will mit 'schmerzhaften' Massnahmen Etatlöcher stopfen

Das islamisch-konservative Königreich Saudi-Arabien will "strenge und schmerzhafte" Massnahmen ergreifen, um Haushaltslöcher in Milliardenhöhe infolge der Coronavirus-Pandemie zu stopfen. Dies hat der Finanzminister des weltweit grössten Öl-Exporteurs, Mohammed al-Dschadan, am Samstag in einem Interview des Fernsehsenders Al-Arabiya angekündigt. "Alle Optionen sind offen. Wir müssen die Ausgaben im Etat senken", sagte er.