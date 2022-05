Saudi-Arabiens König Salman ist im Alter von 86 Jahren für eine Reihe medizinischer Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Monarch werde in einem Spezialkrankenhaus in der Küstenstadt Dschidda behandelt, teilte der Königshof am Sonntag laut der staatlichen Nachrichtenagentur SPA mit. Details der ärztlichen Untersuchungen wurden nicht bekannt.