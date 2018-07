Saudis stoppen Öltransporte am Jemen vorbei

Nach Angriffen jemenitischer Rebellen hat Saudi-Arabien mit sofortiger Wirkung alle Fahrten von Öltankern durch den Bab al-Mandab in Richtung Rotes Meer vorerst gestoppt. Wie saudische Medien berichteten, waren am Mittwoch zwei mit Rohöl beladene Supertanker der saudischen Gesellschaft Bahri von Huthi-Rebellen in dem "Tor der Tränen", das zwischen dem Horn von Afrika und der Arabischen Halbinsel liegt, angegriffen worden. Ein Schiff sei dabei leicht beschädigt worden, es habe weder Verletzte noch Umweltverschmutzung gegeben. Die Öltransporte durch das Rote Meer würden erst wieder aufgenommen, "wenn sich die Lage klärt", wurde Energieminister Khalid al-Falih in der Nacht zum Donnerstag zitiert. Die möglichen Auswirkungen dieser Entscheidung waren vorerst nicht absehbar. Ebenso unklar war, ob sich die Anordnung auch auf Schiffe unter anderen Flaggen bezog./pdg/DP/zb