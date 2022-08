Saudischer Energieminister signalisiert Drosselung der Ölförderung durch Opec+

Der saudi-arabische Energieminister hat eine Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell Opec+ signalisiert. Die Entwicklung der Preise an den Finanzmärkten und der physische Ölmarkt hätten sich zunehmend abgekoppelt, sagte Prinz Abdulaziz bin Salman der Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag. Er sprach von einer extremen Volatilität der Preise und einem Mangel an Liquidität, der die Opec+ dazu zwingen könnte zu handeln.