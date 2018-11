Saudischer Kronprinz erstmals seit Khashoggi-Affäre im Ausland

Erstmals seit Bekanntwerden der Khashoggi-Affäre ist der in die Kritik geratene saudische Kronprinz Mohammed bin Salman am Donnerstag zu einer Auslandsreise aufgebrochen. Nach Mitteilung des Hofes in Riad wolle er "mehrere verwandte arabische Staaten" besuchen, berichtete die Staatsagentur SPA. Erste Station seiner Reise sind die mit Saudi-Arabien verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate.