S+B-Krise: Offener Brief von National- und StänderätInnen an Bundesrat und Finma

Der Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach (S+B) erhält im Disput mit der Übernahmekommission (UEK) nun auch Rückendeckung aus dem National- und Ständerat. Sieben Mitglieder der beiden Kammern setzen sich in einem offenen Brief an den Bundesrat und die Finma dafür ein, dass der UEK-Entscheid, keine Ausnahme von der Angebotspflicht bei der geplanten Kapitalerhöhung zu gewähren, revidiert wird.