SBB bestätigen Wahl von Ducrot: "Ideale Persönlichkeit"

Ducrot kenne "die integrierte Bahn à fond" und sei "in der ÖV-Branche, in der Politik und mit den Sozialpartnern sehr gut vernetzt", wird Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar in einer Mitteilung der SBB vom Dienstag zitiert. Er sei deshalb "die ideale Persönlichkeit für die kommenden Herausforderungen, die geprägt seien von einem starken Verkehrswachstum und vielen Bauarbeiten.

Für Ducrot selber stehen gemäss der Mitteilung "Sicherheit, Pünktlichkeit, Sauberkeit" an erster Stelle. Dazu gehöre auch eine gute Kundeninformation für die Reisenden. Aber auch der Dialog mit den Mitarbeitenden, den Kunden, den Bestellern und den Sozialpartnern seien ihm sehr wichtig. Denn im Bahnbetrieb müsse man mit Qualität überzeugen.

(AWP)