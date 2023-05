Laut Ducrot kommt der Preis bei den Bahn-Gästen erst an vierter Stelle. Wichtiger sei die Reisegeschwindigkeit, die Dichte und die Häufigkeit, in der ein Zug fährt, sagte Ducrot am Samstag der "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Das hätten Umfragen gezeigt. Er sei deshalb überzeugt, dass nicht mehr Leute aufs Auto wechseln, nur weil die Billettpreise teurer würden.