SBB sanieren Hauensteintunnel für 140 Millionen Franken

Die Auswirkungen auf die Reisenden sollen möglichst klein gehalten werden, wie die SBB am Freitag mitteilten. So seien während der Bauarbeiten meistens nächtliche Abschnittssperren vorgesehen. Der Tunnel sei dann in diesem Abschnitt nur einspurig befahrbar.

Der Rest des Tunnels soll zweispurig befahrbar bleiben. Ein Teil der Güter- und Personenzüge werde nachts via Läufelfingen BL und via das aargauische Fricktal (Bözberg) umgeleitet.

Bei der Sanierung setzen die SBB das Tunnelgewölbe umfassend instand. Die Schienen, Schwellen und der Schotter werden ersetzt. Auch alle Kabel werden neu verlegt.

Während einigen Wochenenden wird der Tunnel komplett gesperrt sein. Diese Totalsperren werden umfangreiche Zugausfälle und Umleitungen zur Folge haben, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Der knapp 8,2 Kilometer lange Hauenstein-Basistunnel war 1916 eröffnet worden. Die letzten umfassenden Sanierungsarbeiten wurden in den 1980er-Jahren vorgenommen. Gemäss SBB fuhren 2019 pro Tag im Durchschnitt 320 Personenzüge und 100 Güterzüge durchden Tunnel.

mk/

(AWP)