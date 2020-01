Schafft die Konjunktur ein Comeback? Altmaier: 'Weg geht nach oben'

(Ausführliche Fassung) - Nach einem schwierigen Jahr sieht die Bundesregierung bei der Konjunktur in Deutschland eine Trendwende. Es gebe einen "Silberstreif am Horizont", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Mittwoch in Berlin. "Es geht in kleinen Schritten, es geht nicht rasend schnell, aber der Weg geht nach oben." Die stärkste Säule der Konjunktur ist die Binnenwirtschaft. Der Arbeitsmarkt bleibt laut Prognose stabil, Löhne und Einkommen steigen, die Inflationsrate bleibt moderat. Sorgen bereiten trotz einer Belebung der Weltwirtschaft die exportstarke deutsche Industrie und einzelne Branchen wie die Autoindustrie.