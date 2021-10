Scharfe Kritik an G20-Staaten: 'Gipfel der verpassten Chancen'

Entwicklungsorganisationen haben enttäuscht auf die Beschlüsse der grossen Wirtschaftsmächte (G20) in Rom reagiert. Es sei ein "Gipfel der verpassten Chancen" gewesen, fand World Vision am Sonntag. Vor wichtigen Entscheidungen vor allem zu Impfgerechtigkeit und Klimawandel hätten G20-Mitglieder "gekniffen". Das erklärte Ziel, bis Jahresende eine Impfrate in allen Ländern von 40 Prozent erreichen zu wollen, sei "illusorisch", sagte Fiona Uellendahl.