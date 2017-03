Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz in der G20. Mitte März kommen die Finanzminister und Notenbankchefs der G20 in Baden-Baden zusammen. Schäuble reagiert auch auf Bestrebungen der neuen US-Regierung unter Donald Trump, vor allem amerikanische Interessen - etwa in der Handelspolitik - zu verfolgen. Trump hatte den Freihandel in Frage gestellt und unter anderem Strafzölle angedroht./sl/DP/das

(AWP)