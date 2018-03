Schere zwischen Budget und Rechnung öffnet sich erneut

Kanton Rechnungsabschluss Budget Differenz AG +119 Mio. +0 +119 Mio. AI +7,5 Mio. -3 Mio. +10,5 Mio. AR +4,4 Mio. +14,7 Mio. -10,3 Mio. BS +250,7 Mio. +143,1 Mio. +107,6 Mio. FR +16,2 Mio. +0,5 Mio. +15,7 Mio. GE +69 Mio. -80 Mio. +149 Mio. GL +2,9 Mio. +0,6 Mio. +2,3 Mio. GR +78 Mio. -29 Mio. +107 Mio. JU -5,4 Mio. -5,6 Mio. +0,2 Mio. LU -37,7 Mio. -52 Mio. +14,3 Mio. NW -13,7 Mio. -17,7 Mio. +4 Mio. OW -21,2 Mio. -28,7 Mio. +7,5 Mio. SG +75,6 Mio. -60,6 Mio. +135 Mio. SH +36,1 Mio. -4 Mio. +40,1 Mio. SZ +89,3 Mio. -46,4 Mio. +135,7 Mio. TG +17,7 Mio. +7,8 Mio +9,9 Mio. UR +1,2 Mio. -1,2 Mio. +2,4 Mio. VS +4,1 Mio. +0,2 Mio. +3,9 Mio. ZH +367 Mio. -14 Mio. +381 Mio. Total +1060,7 Mio. -175,3 Mio. +1234,8 Mio. Ausstehend BE Publikation Ende April BL Publikation am 18. April NE Publikationsdatum offen SO Publikation am 4. April TI Publikationsdatum offen VD Publikation am 19. April ZG Publikation am 5. April

(AWP)