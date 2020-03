Schlappe für China: Singapurer soll UN-Organisation Wipo leiten

Bei einem harten Kampf zwischen den USA und China um Einfluss bei den Vereinten Nationen hat China den Kürzeren gezogen. Die von Peking stark gepuschte Kandidatin Binying Wang für den Chefposten bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo) in Genf unterlag im entscheidenden Wahlgang in einem Koordinierungsausschuss, wie die WIPO am Mittwochabend mitteilte.