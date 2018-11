Schlussstrich unter die HSH-Nordbank - 'Das Geld ist da!'

Dennoch zeigten sich Dressel und die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) auch erleichtert. "Der beste Schutz gegen die Inanspruchnahme aus der Gewährträgerhaftung ist eine funktionierende und stabile Bank", meinten beide. Sie seien zuversichtlich, die verbleibenden Lasten aus dieser Rückversicherung durch die Länder von bis zu einer Milliarde Euro nicht mehr tragen zu müssen.

Beide bekräftigten, dass der Verkauf der beste Schritt für die Steuerzahler und auch die Mitarbeiter gewesen sei. Heinold machte deutlich, dass die Finanzchefs keine verbindliche Zusage für einen Standorterhalt in Kiel eingefordert hätten, "weil wir diese hätten bezahlen müssen". Im Rückblick machte die Finanzchefin deutlich, dass durch eine verantwortungslose Expansionsstrategie und eine lange Kette von Fehlern aus einer kleinen Landesbank ein Milliardengrab geworden sei. "So ein Desaster darf sich nicht wiederholen." Schleswig-Holstein schliesse das HSH-Kapitel mit einem Verlust von 5,5 bis 7,O Milliarden Euro für den Steuerzahler ab. Ähnlich sieht es in Hamburg aus.

Die Bank erhält nunmehr einen neuen Namen und wird künftig Hamburg Commercial Bank heissen. Der neue Name soll ab Februar öffentlich sichtbar sein. Die HSH Nordbank war im Juni 2003 aus den Landesbanken in Hamburg und Kiel entstanden und hat somit gut 15 Jahre existiert. In dieser Zeit geriet sie in die Finanzkrise und verschiedene andere Skandale und musste mehrfach mit Steuergeld gerettet werden. Am Ende verfügte die EU-Kommission den Verkauf oder die Abwicklung der Bank. Der Aufsichtsrat der Bank wird ausgewechselt; den Vorsitz übernimmt der spanische Banker Juan Rodriguez Inciarte. Der Hamburger Sitz der Bank am Gerhart-Hauptmann-Platz wird zunächst beibehalten./egi/akp/DP/jha

(AWP)