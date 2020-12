Schnelle Impfstoffzulassung in der EU ohne Einfluss auf die Schweiz

Gegenüber der Ankündigung vom vergangenen Freitag habe sich nichts geändert, teilte Swissmedic auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Damals hatte die Arzneimittelbehörde festgehalten, in der Schweiz gebe es keine gesetzliche Grundlage für den Notfalleinsatz von Covid-19 Impfstoffen, während die Zulassungsgesuche noch bearbeitet würden.

In der laufenden Woche hätten die produzierenden Firmen zusätzliche Daten zu ihren Covid-19-Impfstoffen geliefert und Swissmedic habe den Gesuchstellern weitere Fragen gestellt, heisst es im Antwortschreiben von Mediensprecher Lukas Jaggi.

Diese Unterlagen würden im rollenden Verfahren unmittelbar beurteilt, sobald sie einträfen. Sobald die Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität eine erste positive Nutzen-Risiko-Beurteilung erlaubten, könne Swissmedic "sehr schnell einen Entscheid fällen".

Bereits am 21. Dezember will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ihr Gutachten über die Zulassung des Impfstoffes der Pharmaunternehmen aus Mainz und den USA vorlegen, wie die Behörde am Dienstag in Amsterdam ankündigte. Das sind acht Tage früher als geplant. Es gilt als so gut wie sicher, dass die EMA grünes Licht geben wird. Formell muss dann noch die EU-Kommission zustimmen.

Berset informiert europäische Minister

Gleichentags hat Gesundheitsminister Alain Berset an einem virtuellen Ministertreffen teilgenommen und mit seinen europäischen Amtskollegen über die Covid-19-Impfung und die Impfstrategien diskutiert, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Berset habe die Schweizer Impfstrategie vorgestellt und über den aktuellen Stand der Arbeiten in der Schweiz informiert.

Die enge Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten und weiteren europäischen Partnern sowie zwischen den Zulassungsbehörden sei sehr wichtig, seien sich die Minister einig gewesen. Unter anderem müssten gute Lösungen gefunden werden für Grenzgänger und weitere grenzüberschreitende Fragen.

