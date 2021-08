Scholz betont Notwendigkeit stabiler Renten

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die Notwendigkeit stabiler Renten betont. Nötig sei eine Garantie für stabile Renten für junge Leute, "die jetzt viele Jahrzehnte Beiträge zahlen", sagte Scholz am Samstag beim Auftakt zur heissen Wahlkampfphase in Bochum. Scholz, der auch Bundesfinanzminister ist, sprach sich in diesem Zusammenhang gegen eine weitere Steigerung des Renteneintrittsalters aus.