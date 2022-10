Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auf dem EU-Gipfel nicht von den anderen Mitgliedstaaten unter Druck gesetzt gefühlt. "Ich habe keine Brise gespürt", sagte Scholz am Freitag in Brüssel. Zuvor war Deutschland mit seinem Kurs in der Energiekrise auf Kritik gestossen, ehe man sich in der Nacht auf einen Kompromiss geeinigt hatte. Unter dem Strich sei etwas erreicht worden "mit dem ich aus meiner Perspektive sehr, sehr, sehr einverstanden sein kann", sagte Scholz.

21.10.2022 16:51