Scholz: Europäische Zusammenarbeit macht grossen Aufschwung möglich

SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht in der gemeinsamen europäischen Reaktion auf die Corona-Krise die Grundlage für eine zügige wirtschaftliche Erholung. "Alles was dabei rausgekommen ist, ist ein Aufschwung, den wir in Deutschland und Europa haben, ein Aufschwung der wahrscheinlich grösser sein wird, als wir ihn heute vorausberechnen können - und das ist das Ergebnis der gemeinsamen Krisenbekämpfung", sagte Scholz am Donnerstag im Bundestag in seiner Antwort auf eine Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).