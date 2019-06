Das lange Zeit umstrittene Eurozonenbudget steht nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kurz vor dem Abschluss. "Ich bin sehr froh, dass der gemeinsame Vorschlag von Deutschland und Frankreich, ein Eurozonenbudget zu etablieren (...) jetzt schon so viel Zustimmung gefunden hat. Wir sind dicht davor, dass es eine gemeinsame Sache der Eurozone wird", sagte Scholz am Donnerstag vor dem Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg. Es sei nötig, um die wirtschaftliche Stabilität und das Wachstum in der Eurozone weiter voranzubringen.