Finanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet mit einer raschen internationalen Einigung auf die lange umstrittene Steuer auf Aktienkäufe. "Das ist jetzt nach vielen Jahren so weit vorangeschritten, dass wir davon ausgehen können, dass dort bald eine Verständigung möglich wird", sagte Scholz am Dienstag in Berlin. Er habe den anderen Finanzministern einen Vorschlag geschickt. "Da wird jetzt drüber nachgedacht werden können. Aus meiner Sicht heisst das, dass wir jetzt am Ende der Kurve sind und den Schlussspurt einlegen können", betonte er.