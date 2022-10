Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die neue britische Premierministerin Liz Truss haben am Donnerstag bei ihrem ersten Treffen in Prag unter anderem über eine engere Vernetzung der Energieversorgung ihrer beiden Länder gesprochen. Ausserdem sei es um Investitionen in Offshore-Windanlagen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Abfederung der hohen Energiekosten gegangen, hiess es anschliessend von deutscher Seite. Es sei "ein sehr freundliches und nettes Treffen" gewesen.

06.10.2022 18:12